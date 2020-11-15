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Koronavirüs 14 Kasım | 92 vatandaşımız vefat etti

Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.

15 Kasım 2020 Pazar 07:03
Koronavirüs 14 Kasım | 92 vatandaşımız vefat etti

Koronavirüs 14 Kasım | 92 vatandaşımız vefat etti


Koronavirüs tablosunda can kayıpları ile hastalığa yakalananların sayısı hızla artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı. 

14 KASIM 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 92 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 11 bin 418’e yükseldi. Bugün toplam 150 bin 141 test yapılırken, 3 bin 116 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 411 bin 55 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 298 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 351 bin 102’ye yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 423 olduğu açıklandı.

"2-3 HAFTALIK KAPANMA ŞART"

İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşandığını vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bu iş mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda 2-3 haftalık kapanma şart" demişti.

BAKAN KOCA'DAN İMAMOĞLU'NA TELEFON

İmamoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla" ifadelerini kullandı.
 

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