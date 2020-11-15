Koronavirüs 14 Kasım | 92 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs tablosunda can kayıpları ile hastalığa yakalananların sayısı hızla artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.
14 KASIM 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
"2-3 HAFTALIK KAPANMA ŞART"
İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşandığını vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bu iş mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda 2-3 haftalık kapanma şart" demişti.
BAKAN KOCA'DAN İMAMOĞLU'NA TELEFON
İmamoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla" ifadelerini kullandı.