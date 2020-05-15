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Koronavirüs 15 mayıs raporu | 48 vatandaşımız vefat etti

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin verdiği kararlı mücadelede iyileşen vatandaşların sayısı hızla artarken, yeni virüs kapanların sayısı bin 708'e ulaştı.

15 Mayıs 2020 Cuma 19:14
Koronavirüs 15 mayıs raporu | 48 vatandaşımız vefat etti


Koronavirüs 15 mayıs raporu | 48 vatandaşımız vefat etti



Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 146 bin 457 ve can kaybının 4 bin 55 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle kişinin 48 daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 55'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 146 bin 457'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 565 test yapıldı, 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457 ve vefat sayısı 4 bin 55 oldu.

TÜM DÜNYADA SON DURUM

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490 ve iyileşen sayısı 106 bin 133 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 15.05.2020 19:24
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15 MayısKoronavirüsHaberiHaberleri
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