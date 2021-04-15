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Koronavirüs 15 Nisan rakamları açıklandı | 297 can kaybımız var

Bugün toplam 318 bin 217 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 845 kişiyle birlikte toplam 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 20:10
Koronavirüs 15 Nisan rakamları açıklandı | 297 can kaybımız var

Koronavirüs 15 Nisan rakamları açıklandı | 297 can kaybımız var


Koronavirüs salgını son 24 saat içerisinde 297 yurttaşımız can verirken 61 bin 400 kişide covid-19 virüs tesbit edildi.

Türkiye genelinde koronavirüs 15 nisan rakamları korkutucu boyutlara ulaştı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 15 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. 24 saatte 297 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ve can kaybında ise korkutan artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.VEFAT SAYISINDA REKOR

Tabloya göre son 24 saatte 297 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 31’e yükseldi.

Bugün iyileşen 54 bin 894 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 535 bin 40’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI KORKUTUYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 80 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

DÜN 62 BİN 797 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 279 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 802 yeni hastayla birlikte toplam 62 bin 797 vakanın tespit edildiğini ve 55 bin 413 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.
 

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