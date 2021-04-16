Koronavirüs 16 Nisan'da yeniden zirve yaptı





Koronavirüs salgınında bugün yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı 16 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Bir günde 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi. 289 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA YENİ ZİRVE

Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2021 koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre, bir önceki güne göre can kaybımız azalırken virüs bulaşan yurttaşlarımızın sayısı arttı.

Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.

DÜN 297 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tabloya göre son 24 saatte 297 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, dün açıklanan 279 can kaybının ardından bugün vefat sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu. Öte yandan toplam can kaybı da 35 bin 31’e yükseldi. İyileşen 54 bin 894 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 535 bin 40’a yükseldi.