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Koronavirüs 16 Nisan sonuçları açıklandı | 125 vatandaşımız can verdi

Sağlık Bakanlığı, 16 nisan koronavirüs verilerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ölümcüm Covid-19 virüsü neteniyle 125 kişinin daha hayatını kaybetti

16 Nisan 2020 Perşembe 19:31
Koronavirüs 16 Nisan sonuçları açıklandı | 125 vatandaşımız can verdi


Koronavirüs 16 Nisan sonuçları açıklandı | 125 vatandaşımız can verdi


Koronovirüs aramızdan sevdiklerimizi almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bugün 125 vatandaşımızın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 1643'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 74 bin 193'e yükseldi.

Bu arada salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

16 NİSAN KORONAVİRÜS GÜNLÜĞÜ


Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 801 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 125 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 74 bin 193, can kaybının 1643'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 427 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 125 hasta vefat etti, 1415 hasta ise iyileşti.


Toplam test sayısı 518 bin 143, toplam vaka sayısı 74 bin 193, toplam vefat sayısı 1643, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı 1040, toplam iyileşen hasta sayısı bin 7 bin 89 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

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