

Koronavirüs 16 ve 22 yaşındaki iki genci ölüme götürdü



Yetkililer, uzmanlar, doktorlar, bilim insanları aylardır uyarıyor. Ekranlarda, sosyal medyada, radyolarda, gazetelerde maske, mesafe ve temizlik konusunda yapılan ısrarlı uyarılara rağmen umursamazlık, dikkatsizlik en sevdiklerimizi aramızdan çekip alıyor. Son can kaybı haberi Kırıkkale'den geldi. İki gencin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kırıkkale'de 16 yaşındaki Murat Aktaş ile 22 yaşındaki Nurcan Keskin, tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Solunun cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. 22 yaşındaki Keskin ise Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.