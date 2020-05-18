

Koronavirüs 18 mayıs raporu | Vefatlarımız azalıyor





Covid-19 virüse karşı verilen top yekün mücadelede alınan sonuçlar yakın gelecekle ilgili olumlu gelişmeler sağlandı. Tüm dünyada halen etkisini sürdüren koronavirüs salgınında can kayıpları saat 20.00 itibariyle 317 bin 829'a ulaştı. Tüm dünyada koronavirüse yakalananların sayısı ise 4 milyon 849 bin 572 oldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/miIv9n6RP1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2020

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 31 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 171'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 150 bin 593'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 141 test yapıldı, 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 31 hasta vefat etti, 1615 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, vaka sayısı 150 bin 593 ve vefat sayısı 4 bin 171 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463 ve iyileşen sayısı 111 bin 577 olarak kayıtlara geçti.

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım" ifadelerini kullandı.