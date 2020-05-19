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Koronavirüs 19 Mayıs Raporu | 28 vatandaşımız vefat etti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle 28 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Koca vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

19 Mayıs 2020 Salı 19:01
Koronavirüs 19 Mayıs Raporu | 28 vatandaşımız vefat etti


Koronavirüs 19 Mayıs Raporu | 28 vatandaşımız vefat etti

Koronavirüs 19 Mayıs raporu Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından duyruldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 199'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 151 bin 615'e çıktı. Tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 321 bini geçti.

Türkiye'de son 24 saatte 1022 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 151 bin 615 ve can kaybının 4 bin 199 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 382 test yapıldı, 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1318 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, vaka sayısı 151 bin 615 ve vefat sayısı 4 bin 199 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 882, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 455 ve iyileşen sayısı 112 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

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