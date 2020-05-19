Koronavirüs 19 Mayıs Raporu | 28 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 19 Mayıs raporu Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından duyruldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 199'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 151 bin 615'e çıktı. Tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 321 bini geçti.
Türkiye'de son 24 saatte 1022 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 151 bin 615 ve can kaybının 4 bin 199 olduğu açıklandı.
Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1318 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, vaka sayısı 151 bin 615 ve vefat sayısı 4 bin 199 oldu.
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 882, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 455 ve iyileşen sayısı 112 bin 895 olarak kayıtlara geçti.