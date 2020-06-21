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Koronavirüs 21 Haziran raporu | Vaka sayısı artışı sürüyor

Türkiye'nin koronavirüs 21 Haziran sonuçları Sağlık Bakanlığı Sosyal Medya hesaplarından duyruldu. 20 Haziran'da can kaybı sayımız 4 bin 827 oldu.

21 Haziran 2020 Pazar 20:12
Koronavirüs 21 Haziran raporu | Vaka sayısı artışı sürüyor

Koronavirüs 21 Haziran raporu | Vaka sayısı artışı sürüyor



Koronavirüs 21 Haziran verileri açıklandı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 950 olduğunu duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. " dedi.Bugünkü bin 312 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 158 bin 828'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 318, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 781 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 931 bini aştı.


Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 468 bin kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 749 bin 41 kişi iyileşti.


Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 715 bin 499 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 931 bin 550'ye ulaştı.

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Son Güncelleme: 21.06.2020 21:17
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCOVID19
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