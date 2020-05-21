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Koronavirüs 21 Mayıs Raporu | Can kaybı sayımız 4 bin 249'a yükseldi

Covid-19 pandemisi sırasında bugün 27 vatandaşımız daha vefat etti. Gün boyu Türkiye genelinde iyileşerek taburcu olan vatandaşlarımızın sayısı ise bin 3 olarak açıklandı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 19:22
Koronavirüs 21 Mayıs Raporu | Can kaybı sayımız 4 bin 249'a yükseldi

Koronavirüs 21 Mayıs Raporu | Can kaybı sayımız 4 bin 249'a yükseldi

Koronvirüsle mücadele devam ederken, can kayıpları da azalarak sürüyor. Bugün Türkiye genelinde 27 vatandaşımız vefat etti. Tüm dünyada can kaybı ise 331 bini geçti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 249'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 153 bin 548'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 27 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 249'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 153 bin 548'e ulaştı.
Bu arada dünya genelinde koronavirüsün en fazla etkili olduğu ülke olarak öne çıkan ABD'de can kayıpları 94 bin 883'e ulaştı. Dünya genelinde ise can kaybı sayısı 331 bini geçti. Salgında virüs kapanların sayısı 5 milyon 133 bin olarak açıklanırken, halen 45 bin 585 kişi yoğun bakımda tutuluyor. 

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Son Güncelleme: 21.05.2020 19:33
Anahtar Kelimeler:
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