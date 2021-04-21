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Koronavirüs 21 Nisan tablosu açıklandı | 362 vefat var

Koronavirüs yayılımın önlemek için alınan yeni önlemler bilim dünyasında tartışılırken, virüsün yayılma hızı durdurulamıyor. Son 24 saat içerisinde 61 bin yeni vaka tesbit edildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:24
Koronavirüs 21 Nisan tablosu açıklandı | 362 vefat var

Koronavirüs 21 Nisan tablosu açıklandı | 362 vefat var

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere alınan önlemlerin daha da yaygınlaştırılmasını tartışırken son 24 saat içerisinde 362 vatandaşımız virüs yüzünden hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı virüsle mücadelede kısa çalışma ödeneği uygulamasını yeniren yürürlüğe koyarken, kamuoyunda hükümetin çalışanlar başta olmak üzere dar gelirli ve küçük esnafa yeni bir destek paketi beklentisi hakim. İşte koronavirüsle mücadelede 21 Nisan sonuçları;

Sağlık Bakanlığı 21 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son tabloya göre 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 362 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 318 bin 967 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 932 kişiyle birlikte toplam 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi.

CAN KAYBI KORKUTUYOR

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 362 kişi hayatını kaybetti. 

DÜN 61 BİN 28 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle dün 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 895 yeni hastayla birlikte toplam 61 bin 28 vakanın tespit edildiğini ve 55 bin 592 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YENİDEN DEVREDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin devam edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi

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