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Koronavirüs 22 Haziran raporu | Vaka sayıları yeniden artışta

Koronavirüs salgınında yeni normalleşme döneminde vakıa sayıları hissedilir düzeyde artarken, artan test sayıları ile erken müdahale can kayıplarını önlüyor.

22 Haziran 2020 Pazartesi 22:20
Koronavirüs 22 Haziran raporu | Vaka sayıları yeniden artışta

Koronavirüs 22 Haziran raporu | Vaka sayıları yeniden artışta


Türkiye'de koronavirüs salgınında yeni normalleşme sürecinde bin sayının altına düşen günlük vakıa sayısı yeniden bin 200 sayısını geçüti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte koronavirüs hastası 1293 kişinin daha iyileştiğini, 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 1212 kişiye ise koronavirüs tanısı konulduğunu duyurdu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 974'e ulaşırken, iyileşen hastaların sayısı 161 bin 533 oldu. Toplam vaka sayısı ise 188 bin 897'ye yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1293 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, vaka sayısı 188 bin 897, vefat sayısı 4 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı ise 161 bin 533 oldu.

TEST SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

DÜN 1192 YENİ VAKA VARDI

Koca'nın dün paylaştığı tabloya göre, 21 Haziran'da Türkiye'de 1192 kişiye yeni tanı konmuş, 1412 hasta iyileşmiş, 23 hasta ise hayatını kaybetmişti.

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