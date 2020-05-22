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Koronavirüs 22 mayıs raporu | 27 vatandaşımız hayatını kaybetti

Türkiye genelinde koronavirüse karşı verilen mücadelede, Türkiye'nin yakaladığı başarı iyileşenlerin sayısı hızla artarken 27 vatandaşımızın vefat haberi geldi.

22 Mayıs 2020 Cuma 19:53
Koronavirüs 22 mayıs raporu | 27 vatandaşımız hayatını kaybetti

Koronavirüs 22 mayıs raporu | 27 vatandaşımız hayatını kaybetti


Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ediyor. Dünya genelinde can verenlerin sayısı 337 bine yaklaştı. Halen 45 bin kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilirken Türkiye'de 27 vatandaşımız kurtulamadı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 27 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 276'ya ulaşırken, toplam vaka sayısı 154 bin 500'e yükseldi


GÜNLÜK VAKA SAYISI ÜÇ GÜNDÜR BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanlığı, dün; 33 bin 633 test yapıldığını, 961 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 1003 hastanın ise iyileştiğini açıklamıştı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan 12 gün sonra, 22 Mart'ta toplam vaka sayısı binin üzerine çıkmıştı.

22 Mart'tan bugüne ilk kez 20 Mayıs'ta, günlük vaka sayısı binin altına düşmüştü.

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