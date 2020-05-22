Koronavirüs 22 mayıs raporu | 27 vatandaşımız hayatını kaybetti



Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ediyor. Dünya genelinde can verenlerin sayısı 337 bine yaklaştı. Halen 45 bin kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilirken Türkiye'de 27 vatandaşımız kurtulamadı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 27 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 276'ya ulaşırken, toplam vaka sayısı 154 bin 500'e yükseldi

Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/unMkjEug23 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2020



GÜNLÜK VAKA SAYISI ÜÇ GÜNDÜR BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanlığı, dün; 33 bin 633 test yapıldığını, 961 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 1003 hastanın ise iyileştiğini açıklamıştı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan 12 gün sonra, 22 Mart'ta toplam vaka sayısı binin üzerine çıkmıştı.

22 Mart'tan bugüne ilk kez 20 Mayıs'ta, günlük vaka sayısı binin altına düşmüştü.