Koronavirüs 23 Haziran raporu | Can kaybı sayımız 5 bini geçti
Koronavirüsle mücadelede can kaybı sayısı 5 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yeni tabloyu paylaştı. Koronavirüs hastası 1315 kişi daha iyileşirken, 27 hasta ise hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 3 milyonu geçerken son 24 saatte 1268 yeni vaka tespit edildi.
Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.
Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.
"TEST SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ"
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.