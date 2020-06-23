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Koronavirüs 23 Haziran raporu | Can kaybı sayımız 5 bini geçti

Koronavirüs salgınında 3 aylık süre içerisinde Türkiye'de can kaybı sayısı 5 bini geçti. Şimdiye kadar 3 milyon 29 bin testi yapıldı.

23 Haziran 2020 Salı 21:50
Koronavirüs 23 Haziran raporu | Can kaybı sayımız 5 bini geçti

Koronavirüs 23 Haziran raporu | Can kaybı sayımız 5 bini geçti


Koronavirüsle mücadelede can kaybı sayısı 5 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yeni tabloyu paylaştı. Koronavirüs hastası 1315 kişi daha iyileşirken, 27 hasta ise hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 3 milyonu geçerken son 24 saatte 1268 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.

"TEST SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

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