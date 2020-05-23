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Koronavirüs 23 mayıs raporu | Can kaybı sayısı 4 bin 308 oldu

Koronavirüs can almaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:12
Koronavirüs 23 mayıs raporu | Can kaybı sayısı 4 bin 308 oldu


Koronavirüs 23 mayıs raporu | Can kaybı sayısı 4 bin 308 oldu


Koronavirüsle mücadelede yurt genelinde Ramazan Bayramı süresince 4 günlük sokağa çıkma yasağı konulurken, 23 mayıs rakamları açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu. Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu. Tüm dünyada can kaybı ise 342 bin 242 oldu. En yüksek ölüm ABD'de, bu ülkede can kaybı 97 bine yaklaşırken, İngiltere'de ölenlerin sayısı 37 bine yaklaştı.

YURTLARDA KALANLARIN TAMAMI EVLERİNE GÖNDERİLDİ


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye´ye gelen vatandaşların ağırlandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı´na bağlı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, karantina başlangıcından bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı´nın yürüttüğü çalışma kapsamında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası yurt dışından getirilerek ülkemizdeki Gençlik ve Spor Bakanlığı´na bağlı yurtlarda misafir edilen tüm vatandaşların karantina süreci tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye´ye gelen vatandaşların ağırlandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı´na bağlı yurtlarda kimsenin kalmadığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, karantina başlangıcından bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda toplam 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, yurtdışından gelen vatandaşlarımızı karantina sürecini geçirmeleri için yurtlarımızda misafir ettik. Beş yıldızlı otel konforunda ağırladığımız vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli yüzünü gösterdik. Çok şükür problemsiz şekilde misafirlerimizi uğurladık. Memleketlerine gönderilen vatandaşlarımız memnuniyetlerini bıraktıkları mektuplarla, mesajlarla ilettiler. Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı" dedi.

''YURT PERSONELİMİZİN GAYRETLERİ TAKDİRE ŞAYANDIR''

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının korona virüsle mücadelede önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla, milletimizle, gençlerimizle, spor camiamızla bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizin yurtlarımızdan çıkış işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın yurtlarda rahat etmeleri için her türlü imkanı kendilerine sunduk. Süreç içerisinde büyük emekleri olan yurt personelimizin gayretleri takdire şayandır. Adeta bir sağlık ordusu neferi gibi gece gündüz demeden gayret sarf ettiler. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

YURTLARDA SAĞLIK VE ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI KALIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarında şu an sağlık çalışanları ve Adalet Bakanlığı personeli ile Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak belirlenen yurtlardaki İl Sağlık Müdürlüklerince getirilen hastalar misafir ediliyor. 20 ilde "Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi" olarak belirlenen 29 yurt müdürlüğünde bin 294 vatandaş yer alıyor.


 

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