Koronavirüs 23 nisan raporu | 48 bin kişi de virüs görüldü

Koronavinüs kısıtlamaları yüzünden Türkiye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayamadı. Covid-19 bugün 343 vatandaşımızın ölümüne neden oldu.

Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 500 bini aştı.

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

Türkiye'nin 23 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Türkiye'nin 22 Nisan 2021 koronavirüs tablosu şöyle:

Türkiye'nin 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosu şöyle:

Türkiye'nin 19 Nisan 2021 koronavirüs tablosu şöyle: