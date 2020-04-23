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Koronavirüs 23 raporu | 115 vatandaşımız can verdi

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, çok sayıda sağlık çalışanının virüse yakalanarak tedavi altına alındığı açıklandı.

23 Nisan 2020 Perşembe 22:11
Koronavirüs 23 raporu | 115 vatandaşımız can verdi

Koronavirüs 23 raporu | 115 vatandaşımız can verdi

Koronavirüse karşı verilen amansız mücadelede sadece İstanbul'da 24 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. 23 Nisan 2020'de 115 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 101 bin 709, can kaybının 2 bin 491'e ulaştığı açıklandı.

Bu arada İstanbul'daki hastanelerde bine yakın hemşire, doktor ve sağlık çalışanının koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Tedavi gören sağlık çalışanları arasında durumu ağır olanlar bulunuyor. İstanbul genelinde Covid-19 tanısı konulan sağlık çalaşına sayısı ise 3 bin 474. Türkiye genelinde kaç sağlık çalışanının koronvirüse yakalandığı henüz bilinmiyor.

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 962 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 2 bin 14 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 791 bin 906, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam vefat sayısı 2 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam entübe hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı 18 bin 491 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin " ifadelerini kullandı.

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