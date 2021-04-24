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Koronavirüs 24 Nisan tablosu | 339 can kaybımız var

Sağlık Bakanlığı 24 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Bir günde 339 kişi hayatını kaybetti, 40.596 yeni vaka tespit edildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:21
Koronavirüs 24 Nisan tablosu | 339 can kaybımız var

Koronavirüs 24 Nisan tablosu | 339 can kaybımız var


Türkiye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dahil son 3 günü evde geçirirken. pandemi koşullarında 24 nisan verileri az önce açıklandı.


Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11’e yükseldi. Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı. Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

     Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

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