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Koronavirüs 25 Haziran Raporu | 21 vatandaşımız vefat etti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, vaka sayısı 193 bin 115, vefat sayısı 5 bin 46 olarak kayıtlara geçti.

25 Haziran 2020 Perşembe 20:13
Koronavirüs 25 Haziran Raporu | 21 vatandaşımız vefat etti


Koronavirüs 25 Haziran Raporu | 21 vatandaşımız vefat etti


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Koronavirüsten 21 hasta hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 1458 olarak bildirildi

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1472 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, vaka sayısı 193 bin 115, vefat sayısı 5 bin 46 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 369, toplam iyileşen hasta sayısı ise 165 bin 706 oldu.

''YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ OLDU''

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA 'BU KANI YANLIŞTIR' DİYEREK UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twetter mesajında şu ifadelere yer verdi:

VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı.

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