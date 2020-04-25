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Koronavirüs 25 Nisan Türkiye raporu | İyileşenlerin sayısı hızla artıyor

Türkiye'nin aldığı etkin önlemler sonuç vermeye başladı, can kayıplarımız gün gün azalırken, salgından etkilenerek tedavi altına alınanların sayısı hızla artıyor. Sık dişini #EvdeKal Türkiye

25 Nisan 2020 Cumartesi 20:25
Koronavirüs 25 Nisan Türkiye raporu | İyileşenlerin sayısı hızla artıyor

Koronavirüs 25 Nisan Türkiye raporu | İyileşenlerin sayısı hızla artıyor



Koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin aldığı önlemler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Salgının yayılım hızı, bulaşma sayısı azalırken, tedavi altına alınanların sayısı, yakalananların sayısını iki gündür geçmeye başladı. Son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bu noktadar geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" çağrısında bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs raporunu sosyal medya hesabından kamouoyu ile paylaştı.

Toplam test sayısı 868.565, toplam vaka sayısı 107.773, toplam vefat sayısı 2.706, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.783, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam iyileşen hasta sayısı 25.582 oldu.

Bugün 106 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken, 3.845 vatandaşımız coronavirüsü yendi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 122 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 109 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 104 bin 912, can kaybının 2 bin 600'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 112 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 109 hasta vefat etti, 3 bin 246 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 830 bin 257, toplam vaka sayısı 104 bin 912, toplam vefat sayısı 2 bin 600, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790, toplam entübe hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı.

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