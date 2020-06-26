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Koronavirüs 26 haziran raporu | Virüs yayılımı sürüyor

Koronavirüs yayılma hızı yeniden artarken can kaybının önüne geçilemiyor. Yetkililer yarın yapılacak sınav süresince vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.

26 Haziran 2020 Cuma 19:29
Koronavirüs 26 haziran raporu | Virüs yayılımı sürüyor

Koronavirüs 26 haziran raporu | Virüs yayılımı sürüyor



Türkiye genelinde koronvirüse karşı verilen yoğun mücadeleye rağmen yayılmanın önüne geçilemiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Yeni vaka sayısı 1396, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 19 olarak bildirildi

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511 , can kaybı 5 bin 65 oldu.

Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 167 bin 198 oldu.

''İYİLEŞENLER, TANI KONANLARDAN 96 FAZLA''

Bakan Koca, ''Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla.'' ifadelerini kullandı.

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