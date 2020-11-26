Koronavirüs 26 Kasım'da 174 can aldı

Koronavirüs 26 Kasım'da 176 can aldı



Uyarılar, ikazlar, önlemler yeterli olmadı, virüs kapanların sayısı rekor kırdı, can kayıplarımız ise canımızı yakıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz" dedi.

26 KASIM 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.