

Koronavirüs 27 Haziran raporu | Dünyada can kaybı 500 bine yaklaştı





Covid-19 salgını 27 Haziran raporu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından açıklandı. Koca yeni koronavirüs tablosununu paylaşırken düne göre bulaşma sayısında yüzde 24 azalma olduğuna işaret etti. Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883, can kaybı 5 bin 82 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883 , can kaybı 5 bin 82 oldu.

"BUGÜNKÜ TANI SAYIMIZ DÜNKÜNDEN DAHA AZ"

Son 24 saatte 1984 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 169 bin 182 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1000'in altına inebiliriz. Son 14 günde tanı konanların yüzde 5,68'i 17 yaş ve altından. Yüzde 63'ü 25-45 yaş grubundan" dedi.



Bu arada dünya genelinde can kayıpları geçtiğimiz aya göre azalırken ölümlerin önüne geçilemiyor. Tüm dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı akşam saatlerine kadar 498 bini geçti. Virüs bulaşan insan sayısı ise 10 milyona yaklaştı. Halen yoğun bakımda olanların sayısı ise 44 bin olarak açıklandı. En fazla can kaybı ABD'de meydana geldi. Bu ülkede ölü sayısı 127 bin 846 yı buldu.