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Koronavirüs 27 mayıs raporu | Can kaybı sayısı 34 oldu

Koronavirüs 27 verileri Sağlık Bakanlı tarafından açıklandı. Gün içinde 34 vatandaşımız hayatını kaybederken vefat edenlerin sayısı 4 bin 431'e yükseldi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:34
Koronavirüs 27 mayıs raporu | Can kaybı sayısı 34 oldu

Koronavirüs 27 mayıs raporu | Can kaybı sayısı 34 oldu



Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 34 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 431'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 159 bin 797 yükseldi.

TABLO KAYNAK; Twitter
Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 34 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 159 bin 797 ve can kaybının 4 bin 431 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 043 test yapıldı, 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, vaka sayısı 159 bin 797 ve vefat sayısı 4 bin 431 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 331 ve iyileşen sayısı 122 bin 793 olarak kayıtlara geçti.


KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR." ifadelerini kullandı.

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