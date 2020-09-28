Koronavirüs 28 eylül tablosu | 65 can kaybımız var





Covid-19 karşısında alınan önlemlere vatandaşların dikkat etmesi sonuçları önemli ölçüde etkiliyor. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2020

Son 24 saatte 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52ye yükseldi.



''İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ HASTA SAYISINDAN FAZLA''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen bin 412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" dedi.