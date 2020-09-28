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Koronavirüs 28 eylül tablosu | 65 can kaybımız var

Koronavirüse karşı verilen mücadelede 28 eylül tablosu az önce açıklandı.Bugün 1412 yeni hasta tespit edildi. 65 hasta ise vefat etti

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:35
Koronavirüs 28 eylül tablosu | 65 can kaybımız var

Koronavirüs 28 eylül tablosu | 65 can kaybımız var



Covid-19 karşısında alınan önlemlere vatandaşların dikkat etmesi sonuçları önemli ölçüde etkiliyor. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52ye yükseldi.


''İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ HASTA SAYISINDAN FAZLA''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen bin 412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" dedi.

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