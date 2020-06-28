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Koronavirüs 28 Haziran Raporu | Can kaybı sayımız düşüyor 

Koronavirüsle mücadelede yeni dönemde can kayıplarımız düşerek devam ediyor. Tüm dünyada salgının yayılmasının önüne geçilemiyor.

28 Haziran 2020 Pazar 20:35
Koronavirüs 28 Haziran Raporu | Can kaybı sayımız düşüyor 

Koronavirüs 28 Haziran Raporu | Can kaybı sayımız düşüyor 


Tüm dünyada yarım milyondan fazla can alan koronavirüs salgını Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 309 test yapıldı, 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, vaka sayısı 197 bin 239, vefat sayısı 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 996, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 170 bin 595 oldu.

"MÜCADELEDE TAM TEDBİRLİ DEĞİLİZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" ifadelerini kullandı.

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