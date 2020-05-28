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Koronavirüs 28 mayıs raporu | 30 vatandaşımız vefa etti 

Türkiye genelinde koronavirüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 461'e yükseldi. 28 mayısta hayatını kaybedenlerin sayısı 30 olarak duyuruldu.

28 Mayıs 2020 Perşembe 20:31
Koronavirüs 28 mayıs raporu | 30 vatandaşımız vefa etti 

Koronavirüs 28 mayıs raporu | 30 vatandaşımız vefa etti 



Türkiye 1 hazirandan itibaren yeni döneme başlamaya haçzırlanırken, koronavirüs 28 mayıs sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 160 bin 979 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.461 vatandaşımız hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 34 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 159 bin 797 ve can kaybının 4 bin 431 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 043 test yapıldı, 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, vaka sayısı 159 bin 797 ve vefat sayısı 4 bin 431 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 331 ve iyileşen sayısı 122 bin 793 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 792 bin 992’ye çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 357 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 499 bin 167 kişi iyileşti.

Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 792 bin 992’ye ulaştı.
 

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