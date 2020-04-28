Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Koronavirüs 28 Nisan raporu | Can kayıpları azalıyor, 95 vatandaşımız vefat etti

Koronavirüse karşı verilen mücadelede alınan önlemler sayesinde Türkiye genelinde iyileşenlerin sayısı hızla artarken, can kayıplarımız azalıyor.

28 Nisan 2020 Salı 21:16
Koronavirüs 28 Nisan raporu | Can kayıpları azalıyor, 95 vatandaşımız vefat etti


Koronavirüs 28 Nisan raporu | Can kayıpları azalıyor, 95 vatandaşımız vefat etti



Koronavirüs 28 Nisan sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 392 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 92 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 114 bin 653, can kaybının 2 bin 992'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 29 bin 230 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 92 hasta vefat etti, 5 bin 18 hasta ise iyileşti.


Toplam test sayısı 948 bin 115, toplam vaka sayısı 114 bin 653, toplam vefat sayısı 2 bin 992, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1621, toplam entübe hasta sayısı 845, toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadelerini kullandı.
 

Cuma günü yeniden evlere kapanıyoruz | Kimler sokağa çıkabilecek?
Cuma günü yeniden evlere kapanıyoruz | Kimler sokağa çıkabilecek?
Türk mühendisleri koronavirüs test kabini geliştirdi
Türk mühendisleri koronavirüs test kabini geliştirdi
İnternette en çok kurabiye, sıkılaştırıcı tonik ve karaoke mikrofon aradık
İnternette en çok kurabiye, sıkılaştırıcı tonik ve karaoke mikrofon aradık
Korona sonrası istihdamın artması için hangi önlemler alınmalı
Korona sonrası istihdamın artması için hangi önlemler alınmalı
Kısa çalışma ödeneği ile kurulan siber tuzaklara dikkat
Kısa çalışma ödeneği ile kurulan siber tuzaklara dikkat
Kadına şiddeti, koronavirüs bile durduramadı 
Kadına şiddeti, koronavirüs bile durduramadı 
Trabzon'da hastane magandası ikinci kez gözaltına alındı
Trabzon'da hastane magandası ikinci kez gözaltına alındı
Koronavirüs 27 Nisan Raporu, 95 vatandaşımız hayatını kaybetti
Koronavirüs 27 Nisan Raporu, 95 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 28.04.2020 21:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvercin katili maganda çocuk istismarcısı çıktı
Güvercin katili maganda çocuk istismarcısı çıktı
Sosyal mesafeyi unuttuk | Yasak bitti caddeler doldu taştı 
Sosyal mesafeyi unuttuk | Yasak bitti caddeler doldu taştı 
Trabzon'da hastane magandası ikinci kez gözaltına alındı
Trabzon'da hastane magandası ikinci kez gözaltına alındı
Hayriye Nur Özyurt'u bulmak için polis seferber oldu
Hayriye Nur Özyurt'u bulmak için polis seferber oldu
Koronavirüs 27 Nisan Raporu, 95 vatandaşımız hayatını kaybetti
Koronavirüs 27 Nisan Raporu, 95 vatandaşımız hayatını kaybetti
Trabzon'da magandalar karantina hastanesini bastı, doktora saldırdı
Trabzon'da magandalar karantina hastanesini bastı, doktora saldırdı
Koronavirüs 26 Nisan Raporu | Kayıplar azalıyor, iyileşenler artıyor
Koronavirüs 26 Nisan Raporu | Kayıplar azalıyor, iyileşenler artıyor
Gökyüzünü saran ışıklar önce Sakarya, ardından Trakya'da görüldü
Gökyüzünü saran ışıklar önce Sakarya, ardından Trakya'da görüldü
Koronavirüs 25 Nisan Türkiye raporu | İyileşenlerin sayısı hızla artıyor
Koronavirüs 25 Nisan Türkiye raporu | İyileşenlerin sayısı hızla artıyor
Irak'tan acı haber | 1 şehidimiz var
Irak'tan acı haber | 1 şehidimiz var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim