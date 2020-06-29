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Koronavirüs 29 Haziran raporu | 18 vatandaşımız hayatını kaybetti

Koronavirüs'ün tüm dünyada yayılımı devam ederken, küresel çapta can kayıpları 506 bin 153'ü buldu. Türkiye'de toplam can kaybımız ise 5 bin 115'e ulaştı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 23:08
Koronavirüs 29 Haziran raporu | 18 vatandaşımız hayatını kaybetti

Koronavirüs 29 Haziran raporu | 18 vatandaşımız hayatını kaybetti



Covid-19 Pandemisi'de can can kaybı sayımız 5.115'e ulaştı. 29 Haziran 2020 verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Koca salgında yeni vaka sayısı 1374, 18 hastanın ise hayatını kaybettiği bildirildi


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.

"TEDBİRLERDE DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Bakan Koca,  "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 29.06.2020 23:13
Anahtar Kelimeler:
COVID19Koronavirüs
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