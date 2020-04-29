

Koronavirüs 29 Nisan raporu | Can kayıpları düşüyor | #EvdeKal Türkiye





Pandemi ile mücadele Türkiye'de yeni bir aşamaya girdi. 298 Nisan koronavirüs hakkındaki veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından açıklandı. Son verilere göre 24 saatte 5.231 vatandaşımız iyileşerek taburcu edildi. Yapılan test sayısı 991 bine ulaşırken, 117 bin 587 vakıa içinde bugün sonuçları pozitif olan 2 bin 986 vatandaşımız tedavi altına alındı. Bugün iliyeşenlerin sayısının, hastaneye yatırılanların sayısının iki katı olması dikkat çekici.

TOPLAM CAN KAYBIMIZ 3 BİN 81 OLDU

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 43 bin 498 testten 2 bin 936'sı pozitif çıktı, 89 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİ AZALIYOR

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi. İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi. İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.

PANDEMİ SÜRECİNDE İSTANBUL’UN HAVASI TEMİZLENDİ

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü verilerine göre, #evdekal çağrılarıyla, mecbur kalmadıkça, dışarı çıkılmaması, İstanbul’un havasında yaklaşık yüzde 30’luk bir temizliği beraberinde getirdi. Uluslararası referans standartlara sahip cihazlarla günlük elde edilen bu veriler, internet ortamında İstanbul halkının erişimine de sunuluyor.

-İSTANBUL’UN HAVASINDA YÜZDE 30’LUK İYİLEŞME-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hava kalitesinin iyileştirilmesi, havası temiz bir İstanbul için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndan “Yeterlilik Belgesi” sahibi Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye’de tek akredite kuruluşu Hava Kalitesi Laboratuvarı, pandemi döneminde de İstanbullulara hizmet veriyor.

Covid-19 pandemisi ile mücadele amaçlı yapılan, #evdekal çağrılarının etkisiyle, İstanbul’un havasında yüzde 30’luk iyileşme yaşandı. Havanın temizlenmesinde trafiğe çıkan araç sayısındaki azalmanın çok önemli olduğunu ifade eden İBB Çevre Yüksek Mühendisi Bahar Tüncel, “Olması gereken sınır değer yıllık, partikül madde açısından 40 mikrogram/metreküp. İstanbul genelinde pandemi öncesi, 45 – 55 mikrogram/metreküp seviyelerinde izleyen partikül madde kirleticisi var. Ama şu dönemde seviyeler, 50’nin altına düştü. Bu hafta itibariyle 30 mikrogram/metreküp seviyelerine kadar indi” bilgisini verdi.

-HAVA KALİTESİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?-

Hava kalitesi verilerinin, kirleticilerin sağlığımız üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanıldığını belirten İBB Hava Kalitesi Laboratuvar Sorumlusu Muhammed Doğan, 26 sabit, 2 adet mobil hava kalitesi izleme istasyonu ile İstanbul’un her köşesinde hava kalitesi ölçümü yapıldığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da İstanbul’da 12 istasyonu olduğunu kaydeden Doğan, “Bunlar da bizim ağımıza bağlı. Toplam 36 istasyonla İstanbul hava kalitesinin ölçümleri yapılıyor ve merkezimiz tarafından inceleniyor. Avrupa standartlarında, tam otomatik cihazlarımız var. Bu cihazlar sürekli hava ölçümleri yapıyor. Bu veriler anlık olarak merkezdeki bilgisayara gönderiliyor. Alınan ölçüm değerleri sistem tarafından işlenerek kamuoyu ile anında paylaşılıyor” dedi.

-VERİLERİMİZİ HALK VE AKADEMİK ÇEVRE KULLANIYOR-

Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında, Avrupa Birliği “Hava Kalitesi Direktifleri” ve “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında ölçümler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Doğan, şöyle devam etti:

“Hava kalitesi ölçümleri sayesinde, kirlilikten ya da kirlilikten kaynaklanan sağlık sorunlarından endişe duyan halkımız, güncel hava kalitesi bilgilerine erişebilmektedirler. Yapılan ölçümlerle, vatandaş soluduğu havayı bilmenin yanı sıra, bilimsel kurumlar da akademik çalışmalarında ölçüm verilerimizi kullanmaktadırlar.”

-GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 13 İYİLEŞME-

İnsanların sokağa çıkmayıp evde kalmaları trafikteki araç sayısını da azalttı. Azalan araç sayısı İstanbul’un havasına olumlu yansıdı. 2019 ile 2020 yılının aynı dönemlerinin (1 Ocak – 27 Nisan) karşılaştırılmasında ise 2019 yılında 58 olan Hava Kalitesi İndeksli (HKİ) 2020 yılında yüzde 13 iyileşme yaşandı. Ayrıca, İstanbul’da son beş yıl ve 2020 yılı Hava Kalitesi İndekslerine göre en yüksek değer ortalama 58 ile 2017 yılında ölçüldü.