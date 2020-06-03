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Koronavirüs 3 haziran raporu | 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek

Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 24 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 166 bin 422 ve can kaybının 4 bin 609 olduğu açıklandı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 20:32
Koronavirüs 3 haziran raporu | 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek

Koronavirüs 3 haziran raporu | 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek

Türkiye yeni normalleşme döneminde, koronavirüsle mücadelede önemli başarılara imza attı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı hızla azalırken, bir günde yapılan test sayısı 53 bin 305 kişiye ulaştı. 3 haziran tarinihde 24 vatandaş can verirken yeni normalleş sürecinde önümüzdeki haftadan itibaren yeni tedbirlen uygulamaya konulacak. Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki haftadan itibaren 65 yaş için uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkabileceğini bilim kurulunun bu konuda karar alınabileceğini söyledi. Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte koronavirüs hastası 931 kişinin daha iyileştiğini, 24 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden hastaların sayısı sayısı 4 bin 609'a, iyileşen hasta sayısı ise 130 bin 852'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 305 test yapıldı, 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 931 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, vaka sayısı 166 bin 422 ve vefat sayısı 4 bin 609 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261 ve iyileşen sayısı 130 bin 852 olarak kayıtlara geçti.

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız yüzde 57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız yüzde 66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM. " ifadelerini kullandı.

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