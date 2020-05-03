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Koronavirüs 3 Mayıs Raporu | Can kayıplarımız hızla azalıyor

Koronavirüse karşı verilen mücadele, sokağa çıkma yasağıyla olumlu sonuçlarını veriyor. Bugün Türkiye genelinde 61 vatandaşımız can verdi.

03 Mayıs 2020 Pazar 19:13
Koronavirüs 3 Mayıs Raporu | Can kayıplarımız hızla azalıyor


Koronavirüs 3 Mayıs Raporu | Can kayıplarımız hızla azalıyor



Karantina uygulamaları, sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya uygulama, şehirler arası geçişlerin engellenmesi ve vatandaşların kendi OHAL'ini ilan etmesi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Can kaybı sayıları azalırken, iyileşerek taburcu olanların sayısı da hızla artıyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında can kaybının 3 bin 397'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi.

Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölümlerin önüne geçilemiyor. Küresel salgında can kaybı 244 bine ulaşırken en yüksek ölüm ABD'de. Bu ülkede 67 bin kişi öldü, İtalya'da 28 bin, İngiltere'de 29 bin 121 İspanya'da ise 28 bin 710 kişi hayatını kaybetti.
 

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