

Koronavirüs 30 Haziran raporu | 1293 yeni vaka, 16 vefat



Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son 24 saatteki koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Test sayısı 50 bin 492 olurken vaka sayısı bin 293 çıktı. 16 kişi vefat ederken bin 302 kişi de iyileşti.

Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BF9nshPW0H — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020

Toplam sayılara bakıldığında ise test sayısı 3 milyon 381 bin 650 olurken vaka sayısı 199 bin 906. Bugüne kadar toplam 5 bin 131 kişi Covid-19 dolayısı ile hayatını kaybetti.

Bakan Koca "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz” açıklaması yaptı.



