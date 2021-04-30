Koronavirüs 30 Nisan tablosu | Sputnik aşısı ne zaman geliyor?



Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin koronavirüs hasta tablosunu açıkladı.

Son tabloya göre, semptom gösteren 2 bin 673 hastayla birlikte 31 bin 891 yeni vaka tespit edilirken 394 kişi hayatını kaybetti. En yüksek can kaybının yaşandığı ve 362 kişinin hayatını kaybettiği 21 Nisan'ın ardından bugün can kaybında rekor kırıldı.

DÜN 339 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Nisan verilerine göre, semptom gösteren 2 bin 715 hastayla birlikte 37 bin 674 yeni vaka tespit edilmişti. Bir günde 278 bin 108 test yapılırken, 339 kişi hayatını kaybetmiş ve 43 bin 253 kişi iyileşmişti.



SPUTNİK AŞISI NE ZAMAN GELİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da açıklamalarda bulundu. Acil kullanım onayı verilen Sputnik V aşısı ile ilgili konuşan Bakan Koca, 50 milyon doz aşı geleceğini bu aşıların ilk sevkiyatının bu ay içerisinde yapılacağını duyurdu.

SPUTNİK V NE ZAMAN KULLANILACAK?

BIONTECH AŞISI

Sputnik aşısının acil kullanım onayı bugün verildi. Bu aşı da en kısa zamanda kullanıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilecek.

Sinovac aşısında yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edilecek. BioNTech aşısıyla ilgili olarak iki doz arasında 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar bilimsel gerçeklerle, somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış karardır.

İlk doz aşısını olup, ikinci dozları için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce açıklamıştım. İki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır.

KOCA VE ÇAVUŞOĞLU MOSKOVA YOLCUSU

Koronavirüsle mücadele devam ederken, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı aşılar konusunda temasta bulmak üzere Moskova'ya önemli ziyaret gündemde. Dışişleri Bakanı Mevlük Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu. İki ülkenin gündeminde ise yer alacak konular da belli oldu.

KRİTİK ZİYARETİN DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın yeni tarihi ve bu toplantıya hazırlık çalışmaları ele alınacak. Diğer bir konu ise aşı ve turistlerin Türkiye'ye geliş tarihi ele alınacak.



