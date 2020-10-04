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Koronavirüs 4 Ekim sonuçları | 57 vatandaşımız vefat etti

Türkiye genelinde 4 ekim koronavirüs rakamları. Son 24 saatte 1182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 285 bin 50'ye yükseldi.

04 Ekim 2020 Pazar 19:35
Koronavirüs 4 Ekim sonuçları | 57 vatandaşımız vefat etti

Koronavirüs 4 Ekim sonuçları | 57 vatandaşımız vefat etti



Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 04.10.2020 19:55
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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