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Koronavirüs 4 mayıs raporu | İyileşenlerin sayısı hızla yükseliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri açıkladı. 35 bin 771 testin yapıldığı bugünkü tabloda, bin 614 yeni vaka tespit edildi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:03
Koronavirüs 4 mayıs raporu | İyileşenlerin sayısı hızla yükseliyor

Koronavirüs 4 mayıs raporu | İyileşenlerin sayısı hızla yükseliyor



Koronavirüs Türkiye 4 mayıs sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Son corona verilerini ni açıklayan Koca vefat sayısındaki düşüşün sürdüğü bugünkü tabloya göre bin 614 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi ise hayatını kaybettiğini söyledi.

64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloda vaka ve vefat sayısındaki düşüşün sürdüğü gözlemlendi. Bugün paylaşılan verilere göre 64 kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’de corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 461’e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 127 bin 659 oldu.

İYİLEŞEN SAYISI HIZLA ARTIYOR

İyileşen kişi sayısındaysa artış sürüyor. Tabloya göre bugün 5 bin 15 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 68 bin 166 oldu.

“KONTROL BİZİM ELİMİZDE”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, “Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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