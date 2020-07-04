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Koronavirüs 4 Temmuz Raporu | Bakan Koca'dan gençlere önemli uyarı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde 100 günlük süre geride kalırken can kaybımız 5 bin 206'ya yükseldi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:29
Koronavirüs 4 Temmuz Raporu | Bakan Koca'dan gençlere önemli uyarı


Koronavirüs 4 Temmuz Raporu | Bakan Koca'dan gençlere önemli uyarı

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi alınan önlemlere rağmen can kayıplarına neden oluyor. Türkiye genelinde bugün 20 vatandaşımız vefat ederken tesbit edilen yeni vaka sayısı bin 154 olarak açıklandı. Tüm dünyada 11 milyon 346 bin kişiye bulaşan ölümcül virüsün neden olduğu can kaybı ise 532 bini gecti. Sadece ABD sınırları içerisinde 2 milyon 031 bin kişide görülen virüs en çok ölüme yine bu ülkede neden oldu. 


BAKAN GENÇLERİ UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan düğünlerdeki koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler."

HABERİ ALINTILADI

Bakan Koca açıklamasının ardından basında yer alan haberlerden bir alıntı da yaptı. Alıntıda şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa’da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkat çekti.” GAZETELER
 

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Son Güncelleme: 05.07.2020 00:51
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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