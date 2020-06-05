Koronavirüs 5 haziran raporu | Can kayıplarımız azalıyor

Türkiye yeni normalleşme sürecine 5 haziranda en az can kayıpla girdi. 18 vatandaşımız hayatını kaybederken, testlerin hızla arttığı gözlendi. Tüm bu iyi gelişmelere rağmen uzmanlar sosyal mesafe, temizlik ve hijyen konusunda titizliğin artık kalıcı bir yaşam biçimi olmasını istiyor.

Koronavirüsle mücadelede, yüksek can kayıplı günler geride kaldı. 5 haziranda Türkiye genelinde 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gün boyu 58 bine yakın vatandaşımız covid-19 testi yaptırırken bin 622 vatandaşımız hastanelerden taburcu edildi. 5 Haziran sonuçlarını Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Koronavirüs salgınında bugün 18 hasta hayatını kaybetti. Öte yandan Bakan Koca, "Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye’ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldiğini bildirdi. Bakan Koca, "Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye’ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldiğini bildirdi.