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Koronavirüs 5 mayıs raporu | 59 can kaybımız var

Koronavirüse bağlı ölümlerde düne göre can kaybında düşme sağlandı. Bugün 59 vatandaşımızdan acı haber geldi. 

05 Mayıs 2020 Salı 19:28
Koronavirüs 5 mayıs raporu | 59 can kaybımız var

Koronavirüs 5 mayıs raporu | 59 can kaybımız var


Türkiye covid-19 pandemisine karşı verdiği mücadele olumlu sonuçlar almayı sürdürüyor. Son veriler vatandaşlara moral veriyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 59 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 520'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 129 bin 491'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 59 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 129 bin 491, can kaybının 3 bin 520'ye ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 283 test yapıldı. Bu kapsamda 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 hasta vefat etti, 5 bin 119 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, toplam vaka sayısı 129 bin 491, toplam vefat sayısı 3 bin 520, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1338, toplam entübe hasta sayısı 707, toplam iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız." ifadelerini kullandı.


 

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