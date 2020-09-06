Koronavirüs 6 Eylül 2021 tablosu | Bazı illerde durum kötü



Düğünler, asker uğurlamaları, nişanlar, mitingler ve toplu eğlenceler tüm uyarılara rağmen devam ederken, covid-19 salgını nedeniyle vefatların önüne geçilemiyor. Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.

Son dakika koronavirüs haberi, Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.

BAKAN KOCA O İLLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" dedi.



