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Koronavirüs 6 Eylül 2021 tablosu | Bazı illerde durum kötü

Haftasonu koronavirüsle mücadelede bugün 96 bin test yapılırken, 53 vatandaşımızın vefat haberi geldi. 6 Eylül Koronavirüs verileri haberin devamında.

06 Eylül 2020 Pazar 20:39
Koronavirüs 6 Eylül 2021 tablosu | Bazı illerde durum kötü

Koronavirüs 6 Eylül 2021 tablosu | Bazı illerde durum kötü


Düğünler, asker uğurlamaları, nişanlar, mitingler ve toplu eğlenceler tüm uyarılara rağmen devam ederken, covid-19 salgını nedeniyle vefatların önüne geçilemiyor. Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu. 
Son dakika koronavirüs haberi,  Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu, 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu. 

BAKAN KOCA O İLLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanlığı
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