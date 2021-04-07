Koronavirüs 7 Nisan'da 276 can aldı



Koronavirüs yayılma hızı rekor kırdı. Bir günde 54 bin 740 vatandaşımızda virüs belirtisi tesbit edilddi. 302 bin kişiye bir günde test yapılırken tedavi gören hasta sayısı yeniden 2 binin üzerine çıktı. Türkiye'de şimdiye kadar 3 milyon 633 bin kişide virüse rastlandı.

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Bir günde 276 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 54 bin 740 oldu.

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 276 hasta ise hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.



DÜN 211 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

