Koronavirüs 7 Nisan'da 276 can aldı
Koronavirüs yayılma hızı rekor kırdı. Bir günde 54 bin 740 vatandaşımızda virüs belirtisi tesbit edilddi. 302 bin kişiye bir günde test yapılırken tedavi gören hasta sayısı yeniden 2 binin üzerine çıktı. Türkiye'de şimdiye kadar 3 milyon 633 bin kişide virüse rastlandı.
Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 276 hasta ise hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.
DÜN 211 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.