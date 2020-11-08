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Koronavirüs 8 Kasım | 84 vatandaş vefat etti

Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. 8 kasım tarihi itibariyle toplam can kaybı sayısı 10 bin 887 olurken, bugün 84 vatandaşımız vefat etti.

08 Kasım 2020 Pazar 20:40
Koronavirüs 8 Kasım | 84 vatandaş vefat etti

Koronavirüs 8 Kasım | 84 vatandaş vefat etti

Koronavirüsle mücadele devam ederken, can kaybı sayısı artış eğilimi de sürüyor. Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım gününe ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saat içerisinde 141 bin 944 yeni test yapıldı. Hasta sayısı 2.516, iyileşen hasta sayısı 2.018, ağır hasta sayısı ise 2.740 olarak tespit edildi. Virüs nedeniyle bugün 84 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bakanlığın verilerine göre; bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811, toplam hasta sayısı 395 bin 255, toplam iyileşen hasta sayısı 338 bin 239, koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise toplam 10 bin 887'ye yükseldi. 

Hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 olarak tespit edildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Kasım gününe ilişkin koronavirüs verilerini şöyle değerlendirdi: 

"Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."
 

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCan Kaybı
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