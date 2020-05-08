Koronavirüs 8 Mayıs Raporu | 85 bin vatandaşımız iyileşti
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 48 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 689'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 135 bin 569'a yükseldi.
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 689'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 135 bin 569'a yükseldi.
Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6IKy8JoeBm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020