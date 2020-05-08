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Koronavirüs 8 Mayıs Raporu | 85 bin vatandaşımız iyileşti

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde karantina uygulamaları ve alınan önlemler olumlu sonuçlar veriyor. Can kaybımız azalarak sürüyor. Son 24 saatte 48 vatandaşımız vefat etti

08 Mayıs 2020 Cuma 19:35
Koronavirüs 8 Mayıs Raporu | 85 bin vatandaşımız iyileşti

Koronavirüs 8 Mayıs Raporu | 85 bin vatandaşımız iyileşti



Covid-19 pandemisiyle mücadelede son 24 saatin raporu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son veriler yakın gelecekle ilgili umut veriyor. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, 1848 kişiye tanı kondu.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 48 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 689'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 135 bin 569'a yükseldi. 

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 689'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 135 bin 569'a yükseldi.
 

 

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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