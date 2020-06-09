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Koronavirüs 9 haziran raporu | TÜBİTAK ilacı üretime başlayacak

Koronvirüsle mücadelede Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen ilaç için ruhsatlandırma süreci başlarken, 9 haziranda 18 vatandaşımız can verdi.

09 Haziran 2020 Salı 21:24
Koronavirüs 9 haziran raporu | TÜBİTAK ilacı üretime başlayacak

Koronavirüs 9 haziran raporu | TÜBİTAK ilacı üretime başlayacak



TÜBİTAK çatısı altında koronavirüse karşı geliştirilen ilaç için üretim süreci başlarken Türkiye'nin 9 haziran raporu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 172 bin 114, can kaybı 4 bin 729 oldu.

Tanı konulan yeni hastalarla birlikte yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacının arttığını belirten Sağlık Bakanı Koca sözlerimi şöyle sürdürdü:

"Tanı konup yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı."

''VİRÜSÜN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLMSEL BİR VERİ YOK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan, tedbirdir." dedi.

KORONAVİRÜS İÇİN İLAÇ ÜRETİM SÜRECİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı ilaç müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem uluslararası sağlık yardımlarıyla hem de ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeler olduğunu belirtti.

Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine olumlu karşılık verdikleri ülke sayısının 125'i bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır" diye konuştu.

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