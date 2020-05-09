Koronavirüs 9 Mayıs Cumartesi raporu | Yoğun bakım sayıları azalıyor
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son alınan normalleşme süreciyle ilgili bazı kararlar tartışmalara neden olurken, Sağlık Bakanlığı 9 mayıs cumartesi günü sonuçlarını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden yayın yapan covid19.saglik.gov.tr adresinde bugün yer alan sonuçlara göre bugün toplam 50 vatandaşımız vefat etti.
8 MAYIS CUMA GÜNÜ SONUÇLARI
Türkiye'de son 24 saatte bin 546 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 50 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 137 bin 115 ve can kaybının 3 bin 739 olduğu bildirildi.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 168 solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşenlerin sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti.
KÜRESEL ÖLÜM SAYISI 277 BİNİ GEÇTİ
World COVID-19 Stats
|NAME
|CONFIRMED
|CHANGES TODAY
|CRITICAL
|DECEASED
|CHANGES TODAY
|RECOVERED
|ACTIVE
|TOTAL
|4,057,900
|↑ 48,609 (1.21%)
|47,815
|277,946
|↑ 1,970 (0.71%)
|1,414,731
|2,366,845
|★ABD
|1,327,485
|↑ 5,700 (0.43%)
|16,843
|78,834
|↑ 219 (0.28%)
|224,633
|1,024,018
|★İspanya
|262,783
|↑ 2,666 (1.02%)
|1,741
|26,478
|↑ 179 (0.68%)
|173,157
|63,148
|★Italya
|218,268
|↑ 1,083 (0.5%)
|1,398
|30,395
|↑ 194 (0.64%)
|103,031
|84,842
|★İngiltere
|215,260
|↑ 3,896 (1.84%)
|1,559
|31,587
|↑ 346 (1.11%)
|Unknown
|Unknown
|★Rusya
|198,676
|↑ 10,817 (5.76%)
|2,300
|1,827
|↑ 104 (6.04%)
|31,916
|164,933
|★Fransa
|176,079
|2,868
|26,230
|55,782
|94,067
|★Almanya
|170,876
|↑ 288 (0.17%)
|1,712
|7,510
|143,300
|20,066
|★Brazilya
|147,261
|↑ 1,369 (0.94%)
|8,318
|10,044
|↑ 52 (0.52%)
|59,297
|77,920
|★Turkiye
|137,115
|↑ 1,546 (1.14%)
|1,168
|3,739
|↑ 50 (1.36%)
|89,480
|43,896
|★Iran
|106,220
|↑ 1,529 (1.46%)
|2,696
|6,589
|↑ 48 (0.73%)
|85,064
|14,567
|★Çin
|82,887
|↑ 1 (0%)
|15
|4,633
|78,046
|208
|★Kanada
|67,660
|↑ 346 (0.51%)
|502
|4,696
|↑ 59 (1.27%)
|30,619
|32,345
|★Hindistan
|62,521
|↑ 2,826 (4.73%)
|Unknown
|2,089
|↑ 104 (5.24%)
|18,672
|41,760
|★Peru
|61,847
|730
|1,714
|19,012
|41,121
|★Belçika
|52,596
|↑ 585 (1.12%)
|502
|8,581
|↑ 60 (0.7%)
|13,411
|30,604
|★Hollanda
|42,382
|↑ 289 (0.69%)
|541
|5,422
|↑ 63 (1.18%)
|Unknown
|Unknown
|★Arabistan
|37,136
|↑ 1,704 (4.81%)
|141
|239
|↑ 10 (4.37%)
|10,144
|26,753
|★Meksika
|31,522
|↑ 1,906 (6.44%)
|378
|3,160
|↑ 199 (6.72%)
|20,314
|8,048
|★Switzerland
|30,251
|↑ 44 (0.15%)
|101
|1,830
|↑ 7 (0.38%)
|26,100
|2,321
|★Ecuador
|28,818
|156
|1,704
|3,433
|23,681
|★Pakistan
|27,474
|↑ 1,039 (3.93%)
|111
|618
|↑ 19 (3.17%)
|7,756
|19,100
|★Portugal
|27,406
|↑ 138 (0.51%)
|120
|1,126
|↑ 12 (1.08%)
|2,499
|23,781
|★Chile
|25,972
|508
|294
|12,160
|13,518
|★Sweden
|25,921
|↑ 656 (2.6%)
|425
|3,220
|↑ 45 (1.42%)
|4,971
|17,730
Bu arada dünya genelinde ölü sayısı 280 bin sınırına dayandı. BM Sağlık Örgütü verilerine göre akşam saat 19.30'a kadar tüm dünyada can verenlerin sayısı 277 bin 946 kişi olarak bildiriliyor. Toplam enfekte olanları sayısı ise bugün itirabıyle 4 milyon 58 bin kişi.
Salgında en büyük can kaybı 78 bin kişiyle ABD başı çekerken İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'da ölümlerin önüne geçilemiyor.