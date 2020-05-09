Koronavirüs 9 Mayıs Cumartesi raporu | Yoğun bakım sayıları azalıyor



Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son alınan normalleşme süreciyle ilgili bazı kararlar tartışmalara neden olurken, Sağlık Bakanlığı 9 mayıs cumartesi günü sonuçlarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden yayın yapan covid19.saglik.gov.tr adresinde bugün yer alan sonuçlara göre bugün toplam 50 vatandaşımız vefat etti.

8 MAYIS CUMA GÜNÜ SONUÇLARI

Türkiye'de son 24 saatte bin 546 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 50 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 137 bin 115 ve can kaybının 3 bin 739 olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 605 vatandaşa test yapıldı, 1.546 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 168 solunum cihazına bağlı hasta sayısı 628 ve iyileşenlerin sayısı 89 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL ÖLÜM SAYISI 277 BİNİ GEÇTİ

World COVID-19 Stats

NAME CONFIRMED CHANGES TODAY CRITICAL DECEASED CHANGES TODAY RECOVERED ACTIVE

TOTAL 4,057,900 ↑ 48,609 (1.21%) 47,815 277,946 ↑ 1,970 (0.71%) 1,414,731 2,366,845 ★ABD 1,327,485 ↑ 5,700 (0.43%) 16,843 78,834 ↑ 219 (0.28%) 224,633 1,024,018 ★İspanya 262,783 ↑ 2,666 (1.02%) 1,741 26,478 ↑ 179 (0.68%) 173,157 63,148 ★Italya 218,268 ↑ 1,083 (0.5%) 1,398 30,395 ↑ 194 (0.64%) 103,031 84,842 ★İngiltere 215,260 ↑ 3,896 (1.84%) 1,559 31,587 ↑ 346 (1.11%) Unknown Unknown ★Rusya 198,676 ↑ 10,817 (5.76%) 2,300 1,827 ↑ 104 (6.04%) 31,916 164,933 ★Fransa 176,079 2,868 26,230 55,782 94,067 ★Almanya 170,876 ↑ 288 (0.17%) 1,712 7,510 143,300 20,066 ★Brazilya 147,261 ↑ 1,369 (0.94%) 8,318 10,044 ↑ 52 (0.52%) 59,297 77,920 ★Turkiye 137,115 ↑ 1,546 (1.14%) 1,168 3,739 ↑ 50 (1.36%) 89,480 43,896 ★Iran 106,220 ↑ 1,529 (1.46%) 2,696 6,589 ↑ 48 (0.73%) 85,064 14,567 ★Çin 82,887 ↑ 1 (0%) 15 4,633 78,046 208 ★Kanada 67,660 ↑ 346 (0.51%) 502 4,696 ↑ 59 (1.27%) 30,619 32,345 ★Hindistan 62,521 ↑ 2,826 (4.73%) Unknown 2,089 ↑ 104 (5.24%) 18,672 41,760 ★Peru 61,847 730 1,714 19,012 41,121 ★Belçika 52,596 ↑ 585 (1.12%) 502 8,581 ↑ 60 (0.7%) 13,411 30,604 ★Hollanda 42,382 ↑ 289 (0.69%) 541 5,422 ↑ 63 (1.18%) Unknown Unknown ★Arabistan 37,136 ↑ 1,704 (4.81%) 141 239 ↑ 10 (4.37%) 10,144 26,753 ★Meksika 31,522 ↑ 1,906 (6.44%) 378 3,160 ↑ 199 (6.72%) 20,314 8,048 ★Switzerland 30,251 ↑ 44 (0.15%) 101 1,830 ↑ 7 (0.38%) 26,100 2,321 ★Ecuador 28,818 156 1,704 3,433 23,681 ★Pakistan 27,474 ↑ 1,039 (3.93%) 111 618 ↑ 19 (3.17%) 7,756 19,100 ★Portugal 27,406 ↑ 138 (0.51%) 120 1,126 ↑ 12 (1.08%) 2,499 23,781 ★Chile 25,972 508 294 12,160 13,518 ★Sweden 25,921 ↑ 656 (2.6%) 425 3,220 ↑ 45 (1.42%) 4,971 17,730

Bu arada dünya genelinde ölü sayısı 280 bin sınırına dayandı. BM Sağlık Örgütü verilerine göre akşam saat 19.30'a kadar tüm dünyada can verenlerin sayısı 277 bin 946 kişi olarak bildiriliyor. Toplam enfekte olanları sayısı ise bugün itirabıyle 4 milyon 58 bin kişi.

Salgında en büyük can kaybı 78 bin kişiyle ABD başı çekerken İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'da ölümlerin önüne geçilemiyor.