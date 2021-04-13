

Koronavirüs artışında görülmemiş rakam | 60 bine yaklaştı

Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda Türkiye kısmi bir kapanma sürecine hazırlanırken son 24 saat içerisinde 273 vatandaşımız can verdi. Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. 24 saatte 273 can kaybı, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi.

13 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. 24 saatte 273 can kaybı, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi.



Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.



