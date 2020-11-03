Koronavirüs bir günde 79 can aldı | Kasım zorlu geçecek



Koronavirüsle mücadelede Türkiye yeni önlemleri devreye koymaya hazırlanırken can kayıplarının yükselme süreci bir türlü durdurulamıyor. Son 24 saat içerisinde 79 vatandaşımız hayatını kaybederken 2 bin 343 vatandaşımızda covid-19 virüsü tesbit edildi.

Bu arada

Türkiye genelinde paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erdirilecek.

Tüm dünyada 47.5 milyon kişiyi etkileyen koronavirüsten, küresel çapta can kaybı 1 milyon 210 bini geçti. 31 milyon kişinin iyileştiği hastalıktan ülkemizde 10 bin 481 vatandaşımız vefat etti.3 Kasım itibarıyle Ülkemizdeki koronavirüs tablosi ise Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 2 bin 386 oldu, son 24 saatte 1817 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 328 bin 824'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin" ifadelerine yer verdi.