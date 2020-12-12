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Koronavirüs Cumartesi günü 222 can aldı

Türkiye hafta sonu evlerine kapanırken, koronavirüs cumartesi günü 222 can aldı. Yapılan testlerde 29 bin vatandaşta covid-19'a rastlandı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 20:36
Koronavirüs Cumartesi günü 222 can aldı

Koronavirüs Cumartesi günü 222 can aldı



Koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor. Aralık ayı başında günlük 110 can kaybı, 12 gün aradan sonra yüzde 100 artarak 222'nin üstüne çıktı. Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara gün boyunca ceza yağdı. Bazı yerleşim birimlerinde kaçak kahvehane ve kumarhane açıldığı gözlenirken, maskesiz sokağa çıkanlara da güvenlik güçleri ceza uygulamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" dedi.

12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.
 

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KoronaKoronavirüs
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