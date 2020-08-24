Koronavirüs'de son durum | Vaka sayısı artıyor



Koronavirüste ikinci dalga mı geliyor. Günlük vaka sayıları artan test sayısı ile birlikte yükselirken bugün 1443 vatandaşın testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 1443 yeni vaka tespit edildi, 18 hasta hayatını kaybetti.

Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Rz06OcXiKX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.