Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Koronavirüs faciası | Aynı aileden 5 kişi can verdi

Koronavirüs Aydın ailesinden 3 hafta içerisinde 5 can birden aldı. Halen aileye mensup 3 kişi ise tedavi görüyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 17:47
Koronavirüs faciası | Aynı aileden 5 kişi can verdi

Koronavirüs faciası | Aynı aileden 5 kişi can verdi

Covid-19 salgını aramızdan en sevdiklerimiz çekip götürüyor. Sakarya Akyazı'da aynı aile içinde 5 kişinin hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aileden 5 kişinin ise koronavirüs tedavisi gördüğü bildirildi.

Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ahmet Aydın'ın cenazesi aynı gün Akyazı'da toprağa verildi. Ahmet Aydın’ın son 3 haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih’i koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle Aydın ailesinden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Koronavirüs salgınında 2 milyara yakın öğrenci etkilendi
Koronavirüs salgınında 2 milyara yakın öğrenci etkilendi
Hayvanlar için koronavirüs aşısı Rusya'da üretildi
Hayvanlar için koronavirüs aşısı Rusya'da üretildi
İstanbul'da virüs artış hız 6 kata ulaştı
İstanbul'da virüs artış hız 6 kata ulaştı
Yeni önlemler geliyor | Haftasonu 58 ilde evlere kapanacağız
Yeni önlemler geliyor | Haftasonu 58 ilde evlere kapanacağız
Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor | Milli Takıma Covid-19 şüphesi
Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor | Milli Takıma Covid-19 şüphesi
Vatandaşa hakaret eden Kaymakam'a soruşturma
Vatandaşa hakaret eden Kaymakam'a soruşturma
Pandemi döneminde Türkiye’nin oksijen ihtiyacını HABAŞ karşılıyor
Pandemi döneminde Türkiye’nin oksijen ihtiyacını HABAŞ karşılıyor
Koronavirüs aşısı bulaştırıcılığın önüne geçebilecek mi?
Koronavirüs aşısı bulaştırıcılığın önüne geçebilecek mi?
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSalgınPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siz de yama yaptırın, utanmayın | Doğayı seven bunu yaptırır
Siz de yama yaptırın, utanmayın | Doğayı seven bunu yaptırır
Yeni önlemler geliyor | Haftasonu 58 ilde evlere kapanacağız
Yeni önlemler geliyor | Haftasonu 58 ilde evlere kapanacağız
Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor | Milli Takıma Covid-19 şüphesi
Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor | Milli Takıma Covid-19 şüphesi
Uyuşturucuya 'Pudra şekeri' demişti | Yeniden gözaltında
Uyuşturucuya 'Pudra şekeri' demişti | Yeniden gözaltında
Gagauz Türkleri, Türk Dünyası'nı buluşturdu
Gagauz Türkleri, Türk Dünyası'nı buluşturdu
Kedi yavrularını tedavi için doktorlara getirdi
Kedi yavrularını tedavi için doktorlara getirdi
Vatandaşa hakaret eden Kaymakam'a soruşturma
Vatandaşa hakaret eden Kaymakam'a soruşturma
Avrasya Tuneli'nde doğum | İki kıta arasında dünyaya geldi
Avrasya Tuneli'nde doğum | İki kıta arasında dünyaya geldi
Meteoroloji'den 20 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Türkiye beyaza büründü | Kar yağışı üreticiyi sevindirdi
Türkiye beyaza büründü | Kar yağışı üreticiyi sevindirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim