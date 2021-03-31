Koronavirüs faciası | Aynı aileden 5 kişi can verdi
Covid-19 salgını aramızdan en sevdiklerimiz çekip götürüyor. Sakarya Akyazı'da aynı aile içinde 5 kişinin hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aileden 5 kişinin ise koronavirüs tedavisi gördüğü bildirildi.
Koronavirüs nedeniyle Aydın ailesinden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.